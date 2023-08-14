Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Чемпион мира: Кроуфорд умелей Чарло, но Джермелл больше и тяжело бьёт

Чемпион мира: Кроуфорд умелей Чарло, но Джермелл больше и тяжело бьёт
Аудио-версия:
Комментарии

Действующий чемпион WBC в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) американец Реджис Прогре высказался о потенциальном поединке именитых соотечественников Теренса Кроуфорда (40-0, 31 KO) и Джермелла Чарло (35-1-1, 19 KO).

«Я по-прежнему склоняюсь к Джермеллу. Вы можете оценить навыки бойца, скорость, но вы никогда не скажете, сколько боёв в нём осталось. Никто не способен на это.

Джермелл – чертовски жёсткий чувак. Он очень агрессивный, у него впереди ещё немало боёв, с самого начала карьеры он был особенным. Джермелл больше, и он тяжело бьёт. Если бы они были в одном весе, я бы отдал преимущество Кроуфорду из-за навыков, но Джермелл видел, что произошло со Спенсом, и это придаст ему мотивации», – сказал Прогре в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Материалы по теме
Боб Арум оценил шансы Кроуфорда в бою с Джермеллом Чарло
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023