Чемпион мира: Кроуфорд умелей Чарло, но Джермелл больше и тяжело бьёт

Действующий чемпион WBC в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) американец Реджис Прогре высказался о потенциальном поединке именитых соотечественников Теренса Кроуфорда (40-0, 31 KO) и Джермелла Чарло (35-1-1, 19 KO).
«Я по-прежнему склоняюсь к Джермеллу. Вы можете оценить навыки бойца, скорость, но вы никогда не скажете, сколько боёв в нём осталось. Никто не способен на это.
Джермелл – чертовски жёсткий чувак. Он очень агрессивный, у него впереди ещё немало боёв, с самого начала карьеры он был особенным. Джермелл больше, и он тяжело бьёт. Если бы они были в одном весе, я бы отдал преимущество Кроуфорду из-за навыков, но Джермелл видел, что произошло со Спенсом, и это придаст ему мотивации», – сказал Прогре в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.
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