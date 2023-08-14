Эрик Моралес сказал, что именно сыграет решающую роль в бою Канело — Чарло

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях легендарный мексиканец Эрик Моралес высказался об ожидаемом поединке за звание абсолютного чемпиона во втором среднем весе (до 76,2 кг) между соотечественником Саулем Альваресом и американцем Джермеллом Чарло.
«Это хороший бой, но Чарло слишком много двигается, и он меньше. Постарел ли Канело? Я не заметил, чтобы это было критичным», – сказал Моралес в интервью YouTube-каналу FightHype.com.
Джермеллу Чарло 33 года. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2007 году и в мае 2016-го впервые сразился за звание чемпиона мира. Всего на счету бойца девять поединков за мировые титулы, из которых он победил в семи, в одном проиграл и один раз довольствовался ничьей.
Напомним, поединок Альварес – Чарло состоится в ночь с 30 сентября на 1 октября в Лас-Вегасе (США).
- 14 августа 2023
-
01:11
-
00:27
-
00:00
- 13 августа 2023
-
23:34
-
23:17
-
22:39
-
22:08
-
21:54
-
20:56
-
20:53
-
20:07
-
19:43
-
18:58
-
18:09
-
17:58
-
17:33
-
16:33
-
16:02
-
14:29
-
13:39
-
13:16
-
12:42
-
12:23
-
12:03
-
11:30
-
10:23
-
09:56
-
09:30
-
07:08
-
06:50
-
05:27
-
05:12
-
02:07
-
01:11
-
01:00