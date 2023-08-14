Эрик Моралес сказал, что именно сыграет решающую роль в бою Канело — Чарло

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях легендарный мексиканец Эрик Моралес высказался об ожидаемом поединке за звание абсолютного чемпиона во втором среднем весе (до 76,2 кг) между соотечественником Саулем Альваресом и американцем Джермеллом Чарло.

«Это хороший бой, но Чарло слишком много двигается, и он меньше. Постарел ли Канело? Я не заметил, чтобы это было критичным», – сказал Моралес в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

Джермеллу Чарло 33 года. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2007 году и в мае 2016-го впервые сразился за звание чемпиона мира. Всего на счету бойца девять поединков за мировые титулы, из которых он победил в семи, в одном проиграл и один раз довольствовался ничьей.

Напомним, поединок Альварес – Чарло состоится в ночь с 30 сентября на 1 октября в Лас-Вегасе (США).