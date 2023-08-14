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Нганну отреагировал на то, что UFC представил Нчукви как единственного бойца из Камеруна

Нганну отреагировал на то, что UFC представил Нчукви как единственного бойца из Камеруна
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Франко-камерунский боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну прокомментировал эфир недавнего турнира UFC, где Тафон Нчукви был представлен как единственный боец из Камеруна в истории промоушена.

«Не позволяйте им лгать и стирать историю», — написал Нганну на своей странице в социальных сетях.

Нчукви проводил поединок с американцем Эй Джеем Добсоном на UFC on ESPN 51 и проиграл ему единогласным решением судей.

Фрэнсису 36 лет. Боец дебютировал в UFC в декабре 2015 года. В своём последнем бою на UFC 270 в январе этого года Нганну победил по очкам представителя Франции Сириля Гана. После этого Фрэнсис ушёл из UFC, тем самым освободив чемпионский титул в тяжёлом весе. Сообщалось, что на решение покинуть промоушен повлияло его недовольство финансовыми условиями контракта.

Фрэнсис Нганну посетил матч «Манчестер Юнайтед» – «Боруссия» Д:

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