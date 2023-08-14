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Находящийся в зоне СВО Владимир Минеев начал подготовку к следующему бою

Находящийся в зоне СВО Владимир Минеев начал подготовку к следующему бою
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Известный российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев разместил новый пост у себя в социальных сетях, рассказав о начале подготовки к следующему поединку.

«Начал подготовку к предстоящему поединку», — написал Минеев.

Ранее президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев сообщил, что следующий бой Минеев проведёт 15 сентября с бразильцем Рафаэлем Карвальо. Поединок состоится в Элисте по правилам кикбоксинга.

В настоящий момент Минеев находится в зоне СВО. Владимир получил повестку в связи с частичной мобилизацией в России, которая проводилась в прошлом году. Командование воинской части предоставило Владимиру бронь, поскольку он не подпадает под критерии частичной мобилизации. Несмотря на это, российский боец подписал контракт.

Перепалка Вагаба Вагабова и Владимира Минеева:

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