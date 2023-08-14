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Николай Веретенников: пора бы уже в UFC — надеюсь, всё получится

Николай Веретенников: пора бы уже в UFC — надеюсь, всё получится
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Казахстанский боец смешанных единоборств, финалист Гран-при UFL Николай Веретенников рассказал о своём сопернике по решающему бою в американской лиге. В ночь с 12 на 13 августа мск Николай в рамках полуфинала Гран-при техническим нокаутом во втором раунде победил представителя США Луиса Инигеса. В финале турнира Веретенников встретится с бойцом из Великобритании Эшли Рисом.

«Про соперника по финалу особо ничего не знаю — только то, что он из Англии. Видел один его бой, там он ничем не удивил. Так что будем драться. Когда пройдёт финальный поединок? Ну, примерно в декабре, думаю. И это не конец истории, дальше продолжать собираемся. Пора бы уже в UFC. Надеюсь, всё получится, как задумано», — приводит слова Веретенникова Legalbet.kz.

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