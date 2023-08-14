Хелениус выступил с первым заявлением после поражения в бою с Джошуа

Финский боксёр Роберт Хелениус прокомментировал поражение, которое потерпел в поединке с британцем Энтони Джошуа. Хелениус проиграл нокаутом в седьмом раунде.

«Это был сильный удар. Не очень хорошо всё помню, потому что моя физическая форма на тот момент была на исходе. Конечно, очень жаль, что всё так вышло. Мне бы очень хотелось выиграть этот поединок. Посмотрим, как дальше всё сложится.

Я много раз причинял ему боль и чувствовал, что в какой-то момент бой был в моих руках. До сих пор считаю, что, если бы мне дали 12 недель на подготовку, конечный результат не был бы таким. Всё было бы наоборот. У меня не было кондиций на 12 раундов. В этот раз победил тот, кто лучше, вот и всё. Но, несмотря на то что в этот раз я проиграл, предчувствие у меня осталось хорошим», — приводит слова Хелениуса Yle.

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