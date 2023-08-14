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Энтони Джошуа назвал лучшего действующего боксёра мира

Энтони Джошуа назвал лучшего действующего боксёра мира
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Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа назвал, по его мнению, лучшего действующего боксёра мира.

«Кто является лучшим боксёром вне зависимости от весовой категории? Я не знаю… Назовите мне топ-5. Иноуэ, Кроуфорд и Канело? В таком случае Кроуфорд», – сказал Джошуа в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Теренсу Кроуфорду 35 лет. Американец является бывшим чемпионом мира в лёгком весе (до 61,2 кг), а также абсолютным чемпионом в первом полусреднем дивизионе (до 63,5 кг).

30 июля 2023 года Кроуфорд досрочно остановил в девятом раунде соотечественника Эррола Спенса и стал абсолютным чемпионом в полусреднем весе (до 66,7 кг). Всего на счету американца 40 побед (31 – нокаутом) и ни одного поражения.

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