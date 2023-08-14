Непобеждённые чемпионы Эдвардс и Родригес проведут объединительный бой 17 декабря

Промоутерская компания Matchroom анонсировала вечер бокса, который состоится 17 декабря в городе Глендейл (штат Аризона, США).

В главном бою чемпион мира в двух весовых категориях и обладатель титула WBO в наилегчайшем весе (до 50,8 кг) американец Джесси Родригес (18-0, 11 KO) встретится с британцем Санни Эдвардсом (20-0, 4 KO), удерживающим пояс IBF.

Джесси Родригесу 23 года. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2017 году и в феврале 2022-го завоевал вакантный титул WBC во втором наилегчайшем весе (до 52,2 кг), победив по очкам именитого соотечественника Карлоса Куадраса и после двух защит спустившись в наилегчайший вес.

Санни Эдвардсу 27 лет. Британец стал профессионалом в 2016 году и в апреле 2021-го стал чемпионом мира, после чего провёл четыре защиты титула.