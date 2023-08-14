Атлас — о победе Джошуа над Хелениусом: напомню, что он переоценён

Известный американский тренер Тедди Атлас высказался о победе двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа (26-3, 23 KO) над финским ветераном Робертом Хелениусом (32-5, 21 KO), поединок с которым состоялся на минувших выходных в Лондоне (Великобритания).

«Джошуа нужно перестать толкать свой джеб и бить, а также перестать тянуться за своей правой рукой.

Джошуа нужно использовать финты, чтобы заставить Хелениуса двигаться раньше времени.

Если бы Джошуа после сдвоенного джеба пробил правый прямой, все могли бы пойти домой.

Пожалуйста, британские фанаты, я люблю вас, но не препятствуйте мне, когда на своём подкасте я снова напомню вам, что ваш парень переоценён», – написал Атлас в социальных сетях.