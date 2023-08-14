Адесанья высказался о предстоящем бое со Стриклендом

Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) новозеландец Исраэль Адесанья высказался о предстоящем поединке с американцем Шоном Стриклендом, который состоится на турнире UFC 293 в сентябре.

«Я никогда никого не недооцениваю. Я думал о бое Биспинга и Рокхолда… Биспинг победил, согласившись драться на двухнедельном уведомлении. Он вышел и шокировал мир. Это возможный исход, и моя работа заключается в том, чтобы этого не произошло.

Я не недооцениваю этого парня, но и переоценивать его не буду. Хочу сделать этот бой лёгким. Я хочу, чтобы этот бой выглядел лёгким из-за работы, которую я проделываю. У него хорошая защита, хороший джеб и, по правде сказать, он просто сумасшедший. И это X-фактор. Но и я тоже», – сказал Адесанья на своём YouTube-канале.