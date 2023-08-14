Перейра: Прохазка более удобный соперник для меня, чем Блахович

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) бразилец Алекс Перейра высказался о потенциальном поединке с бывшим обладателем титула в полутяжёлом дивизионе (до 93 кг) чехом Иржи Прохазкой.
«Я всегда анализирую что-то, когда помогаю в подготовке. В данном случае я помогал Гловеру [Тейшейре]. Так что я уже изучил его. И я увидел некоторые вещи… И скажу вам, что это тяжёлый бой.
Но я считаю, и которые не согласятся, что Ян является более тяжёлым боем из-за его борьбы, которая несколько всё усложняет. С Иржи всё будет иначе. Он будет драться в стойке. Не думаю, что он из тех парней, которые выходят бороться. И он раскрывается. Это опасный бой, но он удобнее для меня, чем Ян», – сказал Перейра в интервью YouTube-каналу Laerte Viana – MMA Interviews.
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