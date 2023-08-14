Кевин Холланд оценил перспективы Чимаева в среднем весе UFC

Американский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Кевин Холланд, встречавшийся в клетке со звёздным шведом Хамзатом Чимаевым, высказался о его перспективах в среднем дивизионе (до 84 кг).

«Думаю, что в среднем весе Чимаев будет даже более доминирующим, чем в полусреднем весе. Не будет тяжёлой весогонки. Он будет чувствовать себя комфортнее», – сказал Холланд в интервью YouTube-каналу Helen Yee Sports.

Напомним, в ночь с 21 на 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ) Чимаев сразится с бывшим претендентом на чемпионский титул в среднем весе бразильцем Пауло Костой. Поединок станет частью турнира UFC 294.

В своём последнем бою, состоявшемся на UFC 279 в сентябре, Чимаев досрочно остановил Холланда в первом раунде, победив удушающим приёмом.