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Тренер Уайлдера: Деонтей отправит Джошуа в другое измерение

Тренер Уайлдера: Деонтей отправит Джошуа в другое измерение
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Малик Скотт, тренер бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе, американца Деонтея Уайлдера (43-2-1, 42 KO), не сомневается в том, что его подопечный одержит досрочную победу в ожидаемом поединке с британцем Энтони Джошуа (26-3, 23 KO), который может состояться уже в конце года.

«Деонтею не понадобится много времени, чтобы поймать Джошуа. Джошуа хочет неспешно боксировать и играть в свою игру. Мы не позволим это сделать.

Деонтей выйдет на ринг, чтобы отправить его в другое измерение. Он не бьёт по вам. Он пробивает вас насквозь. Если вы заметили, глаз Джошуа был подбит и кровоточил [в бою с Хелениусом]. Кто-то скажет: «Что ж, это бокс», – сказал Скотт в интервью YouTube-каналу October Red Boxing.

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