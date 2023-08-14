Марко Антонио Баррера предсказал победителя боя Канело — Чарло

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях, легендарный мексиканец Марко Антонио Баррера высказался об ожидаемом поединке за звание абсолютного чемпиона во втором среднем весе (до 76,2 кг) между соотечественником Саулем Альваресом и американцем Джермеллом Чарло.
«Это хороший бой, мне он нравится. Я считаю, что Канело должен побеждать, потому что Чарло придётся прибавить 6,5 кг, а это большой вес. Но я считаю, что поединок получится хорошим», – сказал Баррера в интервью YouTube-каналу FightHype.com.
Джермеллу Чарло 33 года. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2007 году и в мае 2016-го впервые сразился за звание чемпиона мира. Всего на счету бойца девять поединков за мировые титулы, из которых он победил в семи, в одном проиграл и один раз довольствовался ничьей.
Напомним, поединок Альварес – Чарло состоится в ночь с 30 сентября на 1 октября в Лас-Вегасе (США).
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