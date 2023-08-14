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Рой Джонс дал совет Спенсу перед возможным реваншем с Кроуфордом

Рой Джонс дал совет Спенсу перед возможным реваншем с Кроуфордом
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Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях, легендарный американец Рой Джонс-младший высказался о потенциальном реванше соотечественников Эррола Спенса и Теренса Кроуфорда.

«Как тренер я бы сказал Эрролу убедиться, что его здоровье и разум в порядке, а затем рассмотреть реванш в первом среднем весе, но чтобы внести коррективы, нужно время, потому что он не занимался этим в течение карьеры.

Бойцы подписывают контракт с реваншем, но в нём могут быть прописаны один-два промежуточных боя, чтобы подготовиться. Понимаете, о чём я? Итак, ему следует провести пару боёв, чтобы отточить другие навыки и выступить намного лучше», — сказал Джонс в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

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