Стерлинг похвастался актуальной формой за неделю до боя с О’Мэлли

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг завершил подготовку к поединку с соотечественником Шоном О’Мэлли, который пройдёт на турнире UFC 292.
«Отдаю всё, что у меня есть! 7 дней!» — написал Стерлинг в социальных сетях.
Фото: из личного архива Алджамейна Стерлинга
Фото: из личного архива Алджамейна Стерлинга
Фото: из личного архива Алджамейна Стерлинга
Фото: из личного архива Алджамейна Стерлинга
Алджамейну Стерлингу 33 года. Боец дебютировал в качестве профессионала в 2011 году и в феврале 2014-го провёл свой первый бой в UFC.
В марте 2021 года Стерлинг сразился за титул в легчайшем весе с Петром Яном, победив из-за дисквалификации россиянина, нанёсшего запрещённый удар коленом. Реванш состоялся в апреле 2022-го, и на этот раз Стерлинг выиграл раздельным решением.
В своём последнем бою на UFC 288 Стерлинг победил раздельным решением экс-чемпиона организации в двух весовых категориях соотечественника Генри Сехудо.
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