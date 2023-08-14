Стерлинг похвастался актуальной формой за неделю до боя с О’Мэлли

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг завершил подготовку к поединку с соотечественником Шоном О’Мэлли, который пройдёт на турнире UFC 292.

«Отдаю всё, что у меня есть! 7 дней!» — написал Стерлинг в социальных сетях.

Фото: из личного архива Алджамейна Стерлинга

Фото: из личного архива Алджамейна Стерлинга

Фото: из личного архива Алджамейна Стерлинга

Фото: из личного архива Алджамейна Стерлинга

Алджамейну Стерлингу 33 года. Боец дебютировал в качестве профессионала в 2011 году и в феврале 2014-го провёл свой первый бой в UFC.

В марте 2021 года Стерлинг сразился за титул в легчайшем весе с Петром Яном, победив из-за дисквалификации россиянина, нанёсшего запрещённый удар коленом. Реванш состоялся в апреле 2022-го, и на этот раз Стерлинг выиграл раздельным решением.

В своём последнем бою на UFC 288 Стерлинг победил раздельным решением экс-чемпиона организации в двух весовых категориях соотечественника Генри Сехудо.