Шон О’Мэлли высказался о завершении бойцовской карьеры
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Звёздный боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC американец Шон О’Мэлли высказался о завершении спортивной карьеры.
«Я чувствую, что у меня достаточно денег и активов, чтобы больше не драться, и это приятное чувство. Мне нужно получать гонорар за бой, чтобы оставаться в безопасности. Это всё меняет, но я бы не сказал, что это нечто негативное.
Мне кажется, что я буду пахать, пока моё тело будет в состоянии это делать, до 35-36 лет. Я начал тренироваться в 16 лет, и я хотел бы драться до тех пор, пока у меня получается. Я хотел бы знать, что сделал всё к тому моменту, когда выдохнусь. Хотя это пугающая мысль, люди завершают карьеру и думают: «Чёрт, я больше никогда это не сделаю», – сказал О’Мэлли в интервью ESPN.
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