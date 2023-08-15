Том Аспиналл: я действительно собираюсь помочь Тайсону Фьюри перед боем с Нганну

Британский боец смешанных единоборств, пятый номер рейтинга тяжёлого веса UFC Том Аспиналл рассказал, что поможет чемпиону WBC Тайсону Фьюри в подготовке к бою с экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

«Я действительно собираюсь помочь Тайсону. Что ж, у меня нет расположенности к Фрэнсису Нганну. Я его не знаю, в этом проблема. Я действительно никогда с ним не встречался, я не шучу. Считаю, что у Нганну, несомненно, есть шанс панчера.

Он один из сильнейших панчеров в единоборствах. Но, честно говоря, я думаю, что это всё, что у него есть. Я не говорю, что если Фрэнсис Нганну нокаутирует Тайсона Фьюри, я не удивлюсь. Я не говорю, что этого быть не может. Это точно может произойти. Но если мы говорим о наборах навыков, Тайсон Фьюри опережает его в этом», — приводит слова Аспиналла Sportskeeda.