Том Аспиналл: я действительно собираюсь помочь Тайсону Фьюри перед боем с Нганну

Британский боец смешанных единоборств, пятый номер рейтинга тяжёлого веса UFC Том Аспиналл рассказал, что поможет чемпиону WBC Тайсону Фьюри в подготовке к бою с экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.
«Я действительно собираюсь помочь Тайсону. Что ж, у меня нет расположенности к Фрэнсису Нганну. Я его не знаю, в этом проблема. Я действительно никогда с ним не встречался, я не шучу. Считаю, что у Нганну, несомненно, есть шанс панчера.
Он один из сильнейших панчеров в единоборствах. Но, честно говоря, я думаю, что это всё, что у него есть. Я не говорю, что если Фрэнсис Нганну нокаутирует Тайсона Фьюри, я не удивлюсь. Я не говорю, что этого быть не может. Это точно может произойти. Но если мы говорим о наборах навыков, Тайсон Фьюри опережает его в этом», — приводит слова Аспиналла Sportskeeda.
- 15 августа 2023
-
07:28
-
00:55
-
00:17
-
00:06
- 14 августа 2023
-
23:38
-
23:36
-
22:43
-
21:58
-
21:55
-
21:34
-
21:02
-
20:37
-
19:55
-
19:28
-
18:56
-
18:48
-
18:34
-
17:56
-
17:23
-
16:41
-
16:15
-
15:33
-
14:48
-
14:29
-
13:47
-
13:24
-
12:50
-
12:34
-
12:17
-
11:42
-
11:07
-
10:55
-
10:21
-
09:40
-
09:21