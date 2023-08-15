Стерлинг — величайший боец в истории легчайшего веса?

В ночь с 19 на 20 августа мск в Бостоне (США) состоится турнир UFC 292, в главном событии которого встретятся два американца, чемпион промоушена в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг и второй номер рейтинга Шон О’Мэлли. Высказываясь о бое, О’Мэлли назвал своего соперника лучшим бойцом дивизиона в истории организации. Такого же мнения придерживаются и некоторые эксперты. В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе, ответив на следующий вопрос: является ли Стерлинг величайшим бойцом в истории легчайшего веса?
В общей сложности Стерлинг провёл 26 боёв в ММА, одержав 23 победы и потерпев три поражения. На счету О’Мэлли 18 поединков, в которых он добыл 16 побед (11 нокаутом), потерпел одно поражение, а ещё один бой с его участием был признан несостоявшимся.
Главные титульные бои 2023 года в UFC:
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