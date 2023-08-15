«Курица». Маск высказался в адрес Цукерберга после его отказа от боя

Популярный американский предприниматель Илон Маск прокомментировал недавние слова другого американского бизнесмена Марка Цукерберга по поводу их ожидаемого поединка. Ранее Цукерберг заявил, что Маск не относится к бою серьёзно, и поэтому пора «двигаться дальше».

«Цукерберг – курица (так в США часто называют трусов. — Прим. «Чемпионата»). Он не может есть куриное филе, ведь тогда это будет каннибализмом. Тук-тук, вызов принят. Марк, открой мне дверь. Скоро от него пойдут сообщения, что он, конечно, хотел бы драться в любое время, но бла-бла-бла», — написал в соцсетях Маск.

Напомним, разговоры о поединке Маска и Цукерберга начались после того, как Илон написал, что готов участвовать в «войне в клетке» с Марком, на что тот попросил Илона прислать ему своё местоположение. Маск быстро ответил на вызов всего двумя словами: «Восьмиугольник в Вегасе».

Дана Уайт выпустил футболки к возможному бою Маска с Цукербергом: