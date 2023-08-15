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«Курица». Маск высказался в адрес Цукерберга после его отказа от боя

«Курица». Маск высказался в адрес Цукерберга после его отказа от боя
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Популярный американский предприниматель Илон Маск прокомментировал недавние слова другого американского бизнесмена Марка Цукерберга по поводу их ожидаемого поединка. Ранее Цукерберг заявил, что Маск не относится к бою серьёзно, и поэтому пора «двигаться дальше».

«Цукерберг – курица (так в США часто называют трусов. — Прим. «Чемпионата»). Он не может есть куриное филе, ведь тогда это будет каннибализмом. Тук-тук, вызов принят. Марк, открой мне дверь. Скоро от него пойдут сообщения, что он, конечно, хотел бы драться в любое время, но бла-бла-бла», — написал в соцсетях Маск.

Напомним, разговоры о поединке Маска и Цукерберга начались после того, как Илон написал, что готов участвовать в «войне в клетке» с Марком, на что тот попросил Илона прислать ему своё местоположение. Маск быстро ответил на вызов всего двумя словами: «Восьмиугольник в Вегасе».

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