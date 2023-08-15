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Усик высказался о бое между Фьюри и Нганну

Усик высказался о бое между Фьюри и Нганну
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Абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) и действующий обладатель титулов WBA (Super), IBF и WBO в супертяжёлом весе Александр Усик поделился мнением о предстоящем поединке между чемпионом WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри и франко-камерунским бойцом ММА Фрэнсисом Нганну.

«Булшит. Ничего об этом не думаю. Это невероятная афера. Ничего об этом не думаю, о Жадном пузе не думаю. Мне всё равно. Хотелось бы, конечно, с ним побоксировать, но мне кажется, он немного боится», – сказал Усик на канале Ringpolska в YouTube.

Поединок между Нганну и Фьюри состоится в конце октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Бой пройдёт по правилам бокса.

«Жадное брюхо». Усик вновь обратился к Фьюри:

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