Тренер О'Мэлли дал категоричный прогноз на возможный бой Стерлинг – Волкановски
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Тим Уэлч, тренер звёздного американского бойца UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Шона О'Мэлли, поделился мнением о потенциальном поединке между чемпионом промоушена в легчайшем весе Алджамейном Стерлингом и обладателем пояса в полулёгком дивизионе Александром Волкановски.
«Я действительно считаю, что Стерлинг – величайший легковес всех времён. Но в настоящий момент Волкановски – лучший боец на Земле. Так что, как бы ни был хорош Алджо, как бы он ни был он силён, как бы он ни был хорош в борьбе, мне кажется, что Волкановски победит Стерлинга», — сказал Уэлч на канале Submission Radio в YouTube.
Главные титульные бои 2023 года в UFC:
Ранее О'Мэлли назвал Стерлинга лучшим бойцом дивизиона в истории организации.
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