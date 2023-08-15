Тренер О'Мэлли дал категоричный прогноз на возможный бой Стерлинг – Волкановски

Тим Уэлч, тренер звёздного американского бойца UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Шона О'Мэлли, поделился мнением о потенциальном поединке между чемпионом промоушена в легчайшем весе Алджамейном Стерлингом и обладателем пояса в полулёгком дивизионе Александром Волкановски.

«Я действительно считаю, что Стерлинг – величайший легковес всех времён. Но в настоящий момент Волкановски – лучший боец на Земле. Так что, как бы ни был хорош Алджо, как бы он ни был он силён, как бы он ни был хорош в борьбе, мне кажется, что Волкановски победит Стерлинга», — сказал Уэлч на канале Submission Radio в YouTube.

Главные титульные бои 2023 года в UFC:

Ранее О'Мэлли назвал Стерлинга лучшим бойцом дивизиона в истории организации.