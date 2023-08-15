Усик ответил Уоррену, заявившему, что Дюбуа нокаутирует его

Абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) и действующий обладатель титулов WBA (Super), IBF и WBO в супертяжёлом весе Александр Усик прокомментировал недавние слова промоутера Фрэнка Уоррена, представляющего интересы обязательного претендента на пояс WBA Даниэля Дюбуа. Ранее Уоррен заявил, что его клиент нокаутирует Усика.

«Я об этом уже говорил. Дяде Уоррену нужно что-то говорить, чтобы ему верили. Если он не будет ничего говорить, люди поймут, что он немножко не в той степи. Ему в любом случае нужно что-то говорить, и он говорит. Так что слова – вода. Необходимы действия, нужно делать. Всё», – сказал Усик на канале ringpolska в YouTube.

Бой Усика и Дюбуа пройдёт 26 августа во Вроцлаве (Польша).

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