Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Усик ответил Уоррену, заявившему, что Дюбуа нокаутирует его

Усик ответил Уоррену, заявившему, что Дюбуа нокаутирует его
Аудио-версия:
Комментарии

Абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) и действующий обладатель титулов WBA (Super), IBF и WBO в супертяжёлом весе Александр Усик прокомментировал недавние слова промоутера Фрэнка Уоррена, представляющего интересы обязательного претендента на пояс WBA Даниэля Дюбуа. Ранее Уоррен заявил, что его клиент нокаутирует Усика.

«Я об этом уже говорил. Дяде Уоррену нужно что-то говорить, чтобы ему верили. Если он не будет ничего говорить, люди поймут, что он немножко не в той степи. Ему в любом случае нужно что-то говорить, и он говорит. Так что слова – вода. Необходимы действия, нужно делать. Всё», – сказал Усик на канале ringpolska в YouTube.

Бой Усика и Дюбуа пройдёт 26 августа во Вроцлаве (Польша).

«Жадное брюхо». Усик вновь обратился к Фьюри:

Материалы по теме
Усик на грани пропасти. Кроуфорд отобрал лидерство в P4P, Дюбуа украдёт все пояса
Усик на грани пропасти. Кроуфорд отобрал лидерство в P4P, Дюбуа украдёт все пояса
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023