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Майк Тайсон оценил боксёрские навыки Нганну перед боем с Фьюри

Майк Тайсон оценил боксёрские навыки Нганну перед боем с Фьюри
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Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе легендарный американец Майк Тайсон высказался о франко-камерунском бойце смешанных единоборств Фрэнсисе Нганну, которого он будет тренировать для поединка с чемпионом WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри. Их бой состоится в конце октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Бой пройдёт по правилам бокса.

«У него было много профессиональных боёв, просто он никогда не участвовал в профессиональном боксёрском поединке. Работая с Фрэнсисом, я убедился, что у него есть способности. Думаю, у него хорошие перспективы. Поединок не будет таким односторонним, как думают многие. Я определённо верю, что бой будет конкурентным», — сказал Тайсон на канале ESPN в YouTube.

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