Чемпион Hardcore: пройдя Магу Исмаилова, я буду в космосе

Российский боец, чемпион Hardcore Тимур Никулин заявил, что его поединок с Лендрушем Акопяном станет лишь трамплином перед боем с Магомедом Исмаиловым.
«Бой с Акопяном станет трамплином? Да, 100%. Потому что после того, как пройду Акопяна, дальше идёт Магомед Исмаилов, а пройдя и его, я буду в космосе», — сказал Никулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.
26 августа 25-летнему Тимуру Никулину предстоит очередная защита титула чемпиона Hardcore Boxing в поединке с Лендрушем Акопяном.
Никулин провёл свой последний бой 1 февраля этого года и одержал в нём победу над Владиславом Ковалёвым.
Исмаилов в своём последнем бою встречался с Иваном Штырковым. Поединок состоялся 7 марта в Екатеринбурге в ходе вечера профессионального бокса RCC Boxing Promotions. Бой продлился все шесть раундов по три минуты и завершился победой Магомеда решением большинства судей.
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