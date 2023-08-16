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Чемпион Hardcore: Петру Яну нужно ехать в Дагестан, борьбу подтянуть

Чемпион Hardcore: Петру Яну нужно ехать в Дагестан, борьбу подтянуть
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Российский боец, чемпион Hardcore Тимур Никулин поделился мнением о серии поражений бойца UFC Петра Яна, выступающего в легчайшем весе.

«Я в него верю, но его что-то демотивировало. Он перестал гореть боями. В бою с О’Мэлли… я не знаю, ему надо поехать в Дагестан, борьбу подтянуть. Во втором бою со Стерлингом его засудили, он там выиграл, на мой взгляд. С Двалишвили проиграл вчистую. А насчёт боя с О’Мэлли я считаю, что Шон выиграл. Он разбил именно в стойке. В первый раз я видел такого Петра, который ничего не смог противопоставить. Ян недооценил его. Называл пуделем, а эта машина хайпа сделала своё дело», — поделился Никулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

26 августа в Москве 25-летнему Тимуру Никулину предстоит очередная защита титула чемпиона в поединке с Лендрушем Акопяном на турнире Hardcore Boxing имени Николая Каганского.

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