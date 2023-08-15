«Ну и что? Фьюри побеждал его трижды». Промоутер Уоррен — о бое Джошуа и Уайлдера

Известный промоутер Фрэнк Уоррен поделился мнением о возможном бое Энтони Джошуа, защитившего в бою с Робертом Хелениусом титул чемпиона мира в тяжёлом весе, и бывшего чемпиона мира 37-летнего американца Деонтея Уайлдера.
«Давайте правильно подберём слова. Он парень, у которого сильный удар, а такой парень [Хелениус], когда дерётся на таком уровне, обычно отлетает в нокаут, когда делает шаг вперёд. Вы не узнали ничего нового о Джошуа после этого боя.
Тайсон [Фьюри] трижды побеждал Уайлдера, так что, если Джошуа победит Уайлдера, а я в этом не уверен, то я скажу: «Ну и что?» Тайсон побеждал его трижды и, вероятно, значительно сократил карьеру Уайлдера. Тайсон отделал его, особенно в третьем бою, несмотря на то что он положил Фьюри, он не вышел из боя физически здоровым», — приводит слова Уоррена Boxing Social.
Ожидается, что бой Джошуа и Уайлдера состоится в начале следующего года.
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