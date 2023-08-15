Адесанья: Стрикленд — идиот, UFC не хочет быть в неловком положении

Новозеландец Исраэль Адесанья, чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг), высказался о своём сопернике Шоне Стрикленде, с которым ему предстоит сразиться на UFC 293 в сентябре.

«Он идиот, а вы знаете, что в UFC не хотят, чтобы он ставил организацию в неловкое положение. Это всё, что я скажу о нём, поэтому жду от него благодарности. Он реально должен поблагодарить меня за то, что я заставил его драться. Я настаивал на этом, мой тренер Юджин Берман знает, что происходило за кулисами, и я рад, что в UFC меня выслушали и доверились», — сказал Адесанья каналу It's Time For Sports.

Шон Стрикленд занимает пятую строчку в рейтинге UFC. В своём последнем бою в промоушене UFC он победил техническим нокаутом российско-немецкого бойца Абусупьяна Магомедова.