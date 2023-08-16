«Мне кажется, нокаутирует». Тимур Никулин сделал прогноз на бой Чимаева с Костой

Российский боец, чемпион Hardcore Тимур Никулин поделился мнением о предстоящем бое шведско-российского бойца UFC в полусреднем весе Хамзата Чимаева и бразильца Пауло Косты.

«Чимаев легко пройдёт Косту? Считаю, что да. Что Коста противопоставит? В последнее время Чимаев и в рубку залазит, не скажу, что у него плохая ударка. Мне кажется, он скорее нокаутирует Косту, чем будет с ним бороться», — сказал Никулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Чимаев занимает третью строчку в рейтинге UFC в полусреднем весе. Бой с Костой состоится 22 октября 2023 года в рамках ивента UFC 294, который пройдёт в Абу-Даби (ОАЭ). Хамзат Чимаев остаётся непобеждённым на событиях UFC. В своём последнем бою он победил Кевина Холланда.

26 августа в Москве 25-летнему Тимуру Никулину предстоит очередная защита титула чемпиона в поединке с Лендрушем Акопяном на турнире Hardcore Boxing имени Николая Каганского.