«Мне кажется, нокаутирует». Тимур Никулин сделал прогноз на бой Чимаева с Костой

Российский боец, чемпион Hardcore Тимур Никулин поделился мнением о предстоящем бое шведско-российского бойца UFC в полусреднем весе Хамзата Чимаева и бразильца Пауло Косты.
«Чимаев легко пройдёт Косту? Считаю, что да. Что Коста противопоставит? В последнее время Чимаев и в рубку залазит, не скажу, что у него плохая ударка. Мне кажется, он скорее нокаутирует Косту, чем будет с ним бороться», — сказал Никулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.
Чимаев занимает третью строчку в рейтинге UFC в полусреднем весе. Бой с Костой состоится 22 октября 2023 года в рамках ивента UFC 294, который пройдёт в Абу-Даби (ОАЭ). Хамзат Чимаев остаётся непобеждённым на событиях UFC. В своём последнем бою он победил Кевина Холланда.
26 августа в Москве 25-летнему Тимуру Никулину предстоит очередная защита титула чемпиона в поединке с Лендрушем Акопяном на турнире Hardcore Boxing имени Николая Каганского.
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