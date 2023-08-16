Тимур Никулин: бой с Минеевым погубила его жадность, а не я
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Российский боец, чемпион Hardcore Тимур Никулин рассказал о несостоявшемся поединке с известным бойцом Владимиром Минеевым.
«На самом деле, насколько я знаю, организаторы не договорились, потому что Минеев запросил сверху ещё пять миллионов рублей. Ему не смогли предоставить эти деньги, и билеты были не так продаваемы. Просто никто не верил в мою победу, и букмекерские даже сказали: «Нет, мы такой бой не будем выставлять». Но всё приходит с опытом, тут больше погубила его жадность, чем я», — сказал Тимур Никулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.
26 августа 25-летнему Тимуру Никулину предстоит очередная защита титула чемпиона Hardcore Boxing в поединке с Лендрушем Акопяном.
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