Тимур Никулин: бой с Минеевым погубила его жадность, а не я

Российский боец, чемпион Hardcore Тимур Никулин рассказал о несостоявшемся поединке с известным бойцом Владимиром Минеевым.

«На самом деле, насколько я знаю, организаторы не договорились, потому что Минеев запросил сверху ещё пять миллионов рублей. Ему не смогли предоставить эти деньги, и билеты были не так продаваемы. Просто никто не верил в мою победу, и букмекерские даже сказали: «Нет, мы такой бой не будем выставлять». Но всё приходит с опытом, тут больше погубила его жадность, чем я», — сказал Тимур Никулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

26 августа 25-летнему Тимуру Никулину предстоит очередная защита титула чемпиона Hardcore Boxing в поединке с Лендрушем Акопяном.