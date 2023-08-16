«Всё к этому идёт». Российский боец высказался о возможном поединке с Джейком Полом

Российский боец, чемпион Hardcore Тимур Никулин заявил, что в случае удачных выступлений сможет провести в будущем поединок с американским блогером Джейком Полом.

«Если я выиграю у Акопяна, то будет Исмаилов, а Мага куда медийнее Минеева. После Маги уже Джейк Пол и Америка. И уже не я буду просить драться с Владимиром Минеевым, а он будет просить бой со мной. Получится ли устроить бой с Полом? Конечно. Уже всё идёт к этому, потому что, пройдя Лендруша и Исму, то уже всё, в СНГ нет ребят медийнее, чем они», — сказал Никулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

26 августа в Москве 25-летнему Тимуру Никулину предстоит очередная защита титула чемпиона в поединке с Лендрушем Акопяном на турнире Hardcore Boxing имени Николая Каганского.