Илон Маск подвёл итоги пока не состоявшегося боя с Цукербергом

Популярный американский предприниматель Илон Маск разместил новый пост у себя в социальных сетях, где подвёл итоги своего пока так и не состоявшегося боя с другим бизнесменом — Марком Цукербергом.

«Я пошутил о бое с Цукербергом. Затем он сказал: «Пришли мне локацию». Италия любезно предложила Колизей. Цукерберг отказался. Я предложил его дом как «безопасное место». К сожалению, он путешествовал. Так есть ли какое-то место, где он будет драться?» — написал Маск.

Ранее оба предпринимателя не раз выражали согласие на поединок, но договориться так и не сумели. Не так давно Цукерберг заявил, что бой едва ли состоится, потому что Маск, по его мнению, относится к нему несерьёзно.

Дана Уайт выпустил футболки к возможному бою Маска с Цукербергом: