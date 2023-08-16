Илон Маск подвёл итоги пока не состоявшегося боя с Цукербергом
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Популярный американский предприниматель Илон Маск разместил новый пост у себя в социальных сетях, где подвёл итоги своего пока так и не состоявшегося боя с другим бизнесменом — Марком Цукербергом.
«Я пошутил о бое с Цукербергом. Затем он сказал: «Пришли мне локацию». Италия любезно предложила Колизей. Цукерберг отказался. Я предложил его дом как «безопасное место». К сожалению, он путешествовал. Так есть ли какое-то место, где он будет драться?» — написал Маск.
Ранее оба предпринимателя не раз выражали согласие на поединок, но договориться так и не сумели. Не так давно Цукерберг заявил, что бой едва ли состоится, потому что Маск, по его мнению, относится к нему несерьёзно.
Дана Уайт выпустил футболки к возможному бою Маска с Цукербергом:
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