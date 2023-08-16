Тим Цзю назвал имя желаемого соперника

Австралийский боксёр с русскими корнями Тимофей Цзю признался, что был бы не против поединка с американцем Брайаном Мендосой.

«Сейчас в тройку лучших в нашем дивизионе входят Чарло, я и Мендоса. Он временный чемпион WBC, резкий и скользкий, наносит нестандартные удары. У него сила в обеих руках. Может похвастаться нокаутами. И, если посмотреть на его последние несколько выступлений и на мои последние несколько выступлений, понимаешь, то прямо сейчас это был бы фейерверк в дивизионе», — приводит слова Цзю FOX Sports Australia.

Ранее Всемирная боксёрская организация (WBO) приняла решение отдать титул чемпиона мира Тимофею. Это станет возможным из-за санкций по отношению к абсолютному чемпиону Джермеллу Чарло, который ранее отказался от поединка с Цзю.

Чем отличаются друг от друга Тимофей Цзю и Никита Цзю?