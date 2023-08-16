Альтернативная IBA федерация бокса намерена получить признание МОК

Организация World Boxing собирается добиться признания со стороны Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом информирует ТАСС со ссылкой на World Boxing. Напомним, ранее сообщалось, что США и Великобритания возглавили группу стран, выходящих из IBA, чтобы создать новую федерацию. В августе первыми членами World Boxing стали федерации бокса Австралии, Англии, Великобритании, Новой Зеландии, Нидерландов и США. Кроме того, о планах присоединиться к организации заявили ещё несколько стран.

«World Boxing намерена подать заявку на признание МОК в качестве международной олимпийской федерации. Однако МОК отметил, что не будет начинать никаких обсуждений с World Boxing до завершения арбитражного разбирательства с IBA. Поэтому мы ждём результатов этого судебного разбирательства, прежде чем подавать заявление, что, вероятно, случится в начале 2024 года», — говорится в заявлении World Boxing.

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