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Альтернативная IBA федерация бокса намерена получить признание МОК

Альтернативная IBA федерация бокса намерена получить признание МОК
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Организация World Boxing собирается добиться признания со стороны Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом информирует ТАСС со ссылкой на World Boxing. Напомним, ранее сообщалось, что США и Великобритания возглавили группу стран, выходящих из IBA, чтобы создать новую федерацию. В августе первыми членами World Boxing стали федерации бокса Австралии, Англии, Великобритании, Новой Зеландии, Нидерландов и США. Кроме того, о планах присоединиться к организации заявили ещё несколько стран.

«World Boxing намерена подать заявку на признание МОК в качестве международной олимпийской федерации. Однако МОК отметил, что не будет начинать никаких обсуждений с World Boxing до завершения арбитражного разбирательства с IBA. Поэтому мы ждём результатов этого судебного разбирательства, прежде чем подавать заявление, что, вероятно, случится в начале 2024 года», — говорится в заявлении World Boxing.

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