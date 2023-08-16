«Он подрался не с сантехником». Пётр Ян высоко оценил прогресс Штыркова
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Боец клуба «Архангел Михаил» Пётр Ян поделился мыслями о карьере своего соотечественника Ивана Штыркова.
«Я видел все поединки. Да я, в принципе, за нашими ребятами за всеми смотрю. Я вижу, что Иван реально добавил в техническом плане, в психологическом плане, в тактическом.
Он как боец подрос, и плюс он принимает такие вызовы. По кикбоксингу он ведь не подрался с каким-то там сантехником, он подрался с реально серьёзным парнем: у него сильная оппозиция, он принимает сильные вызовы и не отказывается от них», — сказал Ян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
Дацик ответил Штыркову на критику:
Ранее стало известно, что Штырков проведёт поединок по правилам кикбоксинга с Владимиром Минеевым.
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