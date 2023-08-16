«Он подрался не с сантехником». Пётр Ян высоко оценил прогресс Штыркова

Боец клуба «Архангел Михаил» Пётр Ян поделился мыслями о карьере своего соотечественника Ивана Штыркова.

«Я видел все поединки. Да я, в принципе, за нашими ребятами за всеми смотрю. Я вижу, что Иван реально добавил в техническом плане, в психологическом плане, в тактическом.

Он как боец подрос, и плюс он принимает такие вызовы. По кикбоксингу он ведь не подрался с каким-то там сантехником, он подрался с реально серьёзным парнем: у него сильная оппозиция, он принимает сильные вызовы и не отказывается от них», — сказал Ян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Дацик ответил Штыркову на критику:

Ранее стало известно, что Штырков проведёт поединок по правилам кикбоксинга с Владимиром Минеевым.