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Альварес высказался по поводу реванша с Дмитрием Биволом

Альварес высказался по поводу реванша с Дмитрием Биволом
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Абсолютный чемпион во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес высказался по поводу потенциального реванша с представителем России Дмитрием Биволом. По словам Альвареса, второй бой пока так и не состоялся по вине Бивола.

«Я пытался, но он начал чего-то требовать, только усложняя процесс. Поэтому я подумал, что лучшим вариантом было бы двигаться дальше. Я бы хотел провести матч-реванш, но прямо сейчас мы не сможем этого сделать», — приводит слова Альвареса издание boxingnews24.

Напомним, Бивол и Альварес встречались в мае прошлого года. Победу единогласным решением судей добыл российский спортсмен. Поединок проходил в полутяжёлом весе.

Главные титульные боксёрские бои 2023 года:

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