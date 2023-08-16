Василевский: Никулин мне, по большому счёту, неинтересен. Бегать за ним — бред

Популярный российский боец смешанных Вячеслав Василевский признался, что его не интересует поединок с соотечественником, чемпионом Hardcore Тимуром Никулиным.

«Не знаю, по какой там линейке Тимур медийность определяет. Мне бой с Никулиным был интересен постольку-поскольку, как одно из противостояний. Я сейчас вообще особо не тренируюсь, не готовлюсь, у меня сейчас идут съёмки, сезон «Охотников». Если будет интересное предложение побоксировать с Никулиным и меня заинтересуют условия, тогда да, а так, по большому счёту, Тимур мне не интересен. Он просто один из вариантов проведения боя с кем-то. Я думаю, что ещё буду боксировать, и вот он просто один из. Никулин — выходец из поп-ММА, у меня не может быть какой-то сильной мотивации в поединке с ним. Я назвал его имя не потому, что он какой-то медийный или какой-то крутой боец, а потому, что у него есть пояс в той организации, где я выступаю, где выиграл два боя. Я подумал, что логично будет с ним побоксировать плюс были какие-то разговоры об этом. А так, бегать за Тимуром Никулиным — это же бред полный, зачем он мне нужен?» — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.