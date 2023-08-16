Тюлюлин показал актуальную физическую форму перед боем на UFC 292

Известный российский боец смешанных единоборств Денис Тюлюлин разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками свежим снимком. Денис сфотографировался в спортзале, показав актуальную физическую форму.
Фото: Из личного архива Дениса Тюлюлина
В настоящий момент Тюлюлин готовится к поединку с бразильцем Грегори Родригесом. Он состоится на турнире UFC 292 в ночь на 20 августа мск.
Тюлюлин провёл в UFC три поединка и одержал победу в одном из них. В прошлом бою он уступил сабмишеном в первом раунде представителю Южной Кореи Чун Ён Паку. Противостояние состоялось 4 февраля на UFC Fight Night 218 в Лас-Вегасе. В общей сложности в активе 34-летнего Тюлюлина 11 побед и семь поражений в ММА.
Капитан «Спартака» Джикия записал видеообращение для Тюлюлина:
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