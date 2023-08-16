Кудряшов объяснил, почему у Джошуа будут проблемы в бою с Уайлдером

Известный российский тяжеловес Дмитрий Кудряшов высказался об ожидаемом поединке бывших чемпионов мира Деонтея Уайлдера (43-2-1, 42 KO) и Энтони Джошуа (26-3, 23 KO), который может состояться уже в декабре.
«Джошуа – большой и сильный, но более академичный боксер. С такими, как Уайлдер, у него будут проблемы. Допустим, сам Джошуа удобен Усику, потому что он – понятный боксер с классической школой. Очень высокого уровня боксер, но стандартный. Уайлдер совсем нестандартный и обладает очень сильным ударом.
Штабу Джошуа нужно будет очень серьезно поработать над тем, чтобы нейтрализовать правую «кочергу» Уайлдера – удары, летящие под разными углами. Не понимаю, что будет делать Джошуа. Огромную роль будет играть его ментальность, насколько он устойчивый. После попадания Уайлдера нужно что-то делать. В поединке с Кличко Джошуа показал, что характер у него есть», – приводит слова Кудряшова издание MMA.Metaratings.ru.
В своём последнем бою, состоявшемся в августе, Джошуа нокаутировал в седьмом раунде финна Роберта Хелениуса, одержав второю победу после проигрыша украинцу Александру Усику в 2022 году.
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