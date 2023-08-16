Инсайдер: Гвоздик сразится с экс-претендентом на мировые титулы 30 сентября

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) украинец Александр Гвоздик (19-1, 15 KO) выступит в рамках вечера бокса от Showtime, который состоится 30 сентября в Лас-Вегасе (США), сообщает инсайдер Франциско Салазар.

Соперником Гвоздика станет двукратный претендент на титул во втором среднем весе (до 76,2 кг) американец Андре Диррелл (29-3, 19 KO).

Андре Дирреллу 39 лет. Американец выступает на профессиональном ринге с 2005 года и боролся за мировые титулы с такими бойцами как Карл Фроч и Джеймс Дигейл, обоим уступив судейским решением. В 2019 году поднялся в полутяжёлый дивизион.

Гвоздик в своём последнем бою, состоявшемся в мае, досрочно остановил в шестом раунде латвийца Ричарда Болотника.