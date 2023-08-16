Чарло – о решении WBO отдать титул Цзю: я всё ещё абсолютный чемпион

Абсолютный чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) американец Джермелл Чарло прокомментировал решение Всемирной боксёрской организации (WBO) лишить его титула, который перейдёт австралийцу Тиму Цзю.

Напомним, ранее WBO обязала Чарло провести защиту против Цзю до сентября, однако он подписал контракт на бой со звёздным мексиканцем Саулем Альваресом.

«Я считаю, что это нечестно. Вы знаете, WBO уже давно давит на меня. Когда я травмировал руку, мне сказали, что я должен это доказать. Я ходил по врачам, делал чёртовы снимки и всё остальное дерьмо. И мне даже не поверили сначала.

Я по-прежнему абсолютный чемпион, я остаюсь им для своих детей, для своей семьи, я остаюсь им для мира бокса. Вот и всё. Так что я спокойно к этому отношусь», – приводит слова Чарло издание BoxingScene.