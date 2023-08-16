Канело выбрал лучшего бойца между Джермеллом и Джермаллом Чарло

Бывший лидер рейтинга pound-for-pound, абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), мексиканец Сауль Альварес сравнил братьев-близнецов Джермалла и Джермелла Чарло, с последним из которых ему предстоит сразиться 30 сентября.
«Да, я считал, что Джермалл ближе к моему весу. Но, вы знаете, они одних габаритов. Как по мне, Джермелл лучше своего брата. У него лучшее резюме, лучшая оппозиция… всё это лучше. У него большой талант, есть удар, и он участвовал в хороших боях. А это уже немало», – сказал Альварес на пресс-конференции.
Джермеллу Чарло 33 года. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2007 году и в мае 2016-го впервые сразился за звание чемпиона мира. Всего на счету бойца девять поединков за мировые титулы, из которых в семи он победил, в одном проиграл и один раз довольствовался ничьей.
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