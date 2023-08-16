Адесанья: я перебил весь топ-5, так что меня нельзя осуждать за величие

Двукратный чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг), новозеландец Исраэль Адесанья высказался о предстоящем поединке с американцем Шоном Стриклендом, а также оценил свои достижения в этом дивизионе.

«Стрикленд должен сказать мне спасибо за то, что я устроил этот поединок, потому что без меня он бы его не получил. Я настоял на том, чтобы он его получил, потому что он был следующим парнем в очереди. Я перебил весь топ-5, некоторых побил дважды, так что вы не можете осуждать меня за величие», – приводит слова Адесаньи издание MMA Fighting.

Напомним, поединок Адесанья – Стрикленд состоится 9 сентября на турнире UFC 293 в Сиднее (Австралия) и станет для новозеландца десятым титульном боем в престижнейшей организации мира.