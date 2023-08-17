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О’Мэлли: любой в UFC подтвердит, Пётр Ян – настоящий дикарь

О’Мэлли: любой в UFC подтвердит, Пётр Ян – настоящий дикарь
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Звёздный боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC американец Шон О’Мэлли высказался о своей оппозиции в организации, упомянув российского чемпиона Петра Яна.

«Моим самым тяжёлым боем стал Пётр Ян, и это хороший поединок. Пётр Ян был первым номером дивизиона, абсолютный убийца, любой в UFC подтвердит, что он – настоящий дикарь. Я вышел и побил его. Да и к тому же я являюсь самым популярным парнем в дивизионе», – сказал О’Мэлли в интервью ESPN.

Напомним, поединок Яна и О’Мэлли состоялся в октябре 2022 года на турнире UFC 280 и завершился победой американца раздельным судейским решением.

20 августа на турнире UFC 292 в Бостоне (США) О’Мэлли сразится за чемпионский титул с соотечественником Алджамейном Стерлингом.

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