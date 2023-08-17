Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тайсон Фьюри: я сделаю из Усика тряпку

Тайсон Фьюри: я сделаю из Усика тряпку
Аудио-версия:
Комментарии

Британский боец тяжёлой весовой категории Тайсон Фьюри предстал во взведённом состоянии в новой серии At Home With The Furys, в которой была показана эмоциональная реакция боксёра на бой других тяжеловесов, Александра Усика и Энтони Джошуа.

«Вперёд AJ [Энтони Джошуа], отличный джеб, сынок! Левый хук в тело, давай в том же духе! Удар, удар, удар! Дай волю кулакам. Сделай это, не останавливайся. Боже, направь несколько ударов. Это полный отстой.

Я вот что скажу, я пойду туда и побью их в одну ночь. Настолько они плохи, они просто ужасны. Это был дерьмовый бой, честно. Это по-настоящему дерьмовый бой. Я сделаю из Усика тряпку и протру им ринг. Не дотягивает даже до титула чемпиона Великобритании в тяжёлом весе. Вот отстой», — сказал Фьюри во время просмотра боя.

В бою между Джошуа и Усиком, прошедшем 25 сентября 2021 года, победу праздновал украинский боец, победив единогласным судейским решением.

Материалы по теме
Усику нужно драться с Фьюри даже бесплатно. Без Цыгана не достичь величия
Усику нужно драться с Фьюри даже бесплатно. Без Цыгана не достичь величия
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023