«Это было сюрреалистично и интенсивно». Тренер Нганну — о тренировках с Майком Тайсоном

Эрик Никсик, тренер камерунского бойца Фрэнсиса Нганну, который готовится к бою с Тайсоном Фьюри в октябре, рассказал о совместных тренировках своего подопечного с легендарным боксёром Майком Тайсоном.
«Это было очень сюрреалистично. Было здорово встретиться с Майком лично и наблюдать за его рабочей этикой. Его тренировки очень интенсивные, и вы можете понять, что сформировало его как боксёра. Мы слушали его голос, его идеологию, когда говорили о боксе.
Очевидно, что Майк и Фрэнсис имеют очень разные типы телосложения, потому что Майк пытается найти внутренний ресурс своей силы и использовать её полностью. В расчёте на это мы действительно ходим проникнуть внутрь, провести работу с телом и послушать Майка о путях, про которые он говорит. Очень занимательно было это наблюдать. Из меня чуть не вырвался ребёнок, потому что я видел, как рос этот парень, когда я был ребёнком», — сказал Никсик в интервью Youtube-каналу The Schmo.
Фрэнсис Нганну покинул промоушен UFC из-за недовольства заработками. Нганну проведёт поединок по правилам бокса против тяжеловеса Тайсона Фьюри 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
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