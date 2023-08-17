Тренер по боксу избил 12-летнего мальчика в Подмосковье

Тренер по боксу избил 12-летнего мальчика в одном из дворов в Котельниках. Мужчина нанёс 11 ударов руками и ногами по голове ребёнка, а потом пытался его задавить собственным весом.
По информации телеграм-канала Mash, мужчину зовут Геннадий Мартынов.
Инцидент произошёл во дворе дома в микрорайоне Силикат. Друзья подростка пытались защитить своего товарища — один даже стрелял в боксёра пульками из игрушечного пистолета, однако это не остановило мужчину. Драка закончилась только тогда, когда случайный прохожий подошёл и оттащил мужчину.
Родители пострадавшего отвезли ребёнка в травмпункт — там сняли побои, а потом отправились в полицию писать заявление. По их словам, Геннадия вызвали на допрос, но через 30 минут беседы отпустили, поскольку тот сказал, что якобы мальчик кинулся на него с ножом.
- 17 августа 2023
-
11:56
-
11:49
-
11:37
-
11:23
-
10:54
-
10:49
-
09:31
-
05:22
-
01:05
-
00:56
-
00:34
-
00:06
- 16 августа 2023
-
22:55
-
22:53
-
22:43
-
21:56
-
21:38
-
21:09
-
20:40
-
19:38
-
18:56
-
18:48
-
18:32
-
17:35
-
17:25
-
16:49
-
16:20
-
16:00
-
15:30
-
15:25
-
15:00
-
14:30
-
13:52
-
13:04
-
12:50