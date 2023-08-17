Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тренер по боксу избил 12-летнего мальчика в Подмосковье

Тренер по боксу избил 12-летнего мальчика в Подмосковье
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер по боксу избил 12-летнего мальчика в одном из дворов в Котельниках. Мужчина нанёс 11 ударов руками и ногами по голове ребёнка, а потом пытался его задавить собственным весом.

По информации телеграм-канала Mash, мужчину зовут Геннадий Мартынов.

Инцидент произошёл во дворе дома в микрорайоне Силикат. Друзья подростка пытались защитить своего товарища — один даже стрелял в боксёра пульками из игрушечного пистолета, однако это не остановило мужчину. Драка закончилась только тогда, когда случайный прохожий подошёл и оттащил мужчину.

Родители пострадавшего отвезли ребёнка в травмпункт — там сняли побои, а потом отправились в полицию писать заявление. По их словам, Геннадия вызвали на допрос, но через 30 минут беседы отпустили, поскольку тот сказал, что якобы мальчик кинулся на него с ножом.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023