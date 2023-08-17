Порье подтвердил готовность к третьему бою с Гэтжи

Американский боец UFC в лёгком весе Дастин Порье прокомментировал возможность третьего боя с Джастином Гэтжи, который праздновал победу в их последнем бою, прошедшем 30 июля 2023 года на UFC 291 в Солт-Лейк-Сити (США).

«Надо срочно возвращаться в ринг. У нас с Джастином 1-1, давайте проведём третий бой в Новом Орлеане. Я провёл первый бой в его родном месте. Устроим третью битву у меня», — написал Порье в своём «твиттере».

Первый бой Порье и Гэтжи прошёл в родной для Гэтжи Аризоне, победу в нём одержал Порье. Порье занимает третью строчку в рейтинге UFC и является бывшим чемпионом UFC в лёгкой весовой категории. Гэтжи расположился на второй позиции рейтинга, возглавляет который российский боец Ислам Махачев.