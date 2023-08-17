О’Мэлли: представьте, как глупо будет выглядеть Стерлинг, когда я его нокаутирую

Звёздный боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC американец Шон О’Мэлли высказался по поводу предстоящего титульного поединка с Алджамейном Стерлингом.
«Мне абсолютно безразлично, что говорят люди. Это никак на меня не влияет. Я люблю быть андердогом, тем, в ком все сомневаются. Выходя на поединок, я не чувствую давления.
Мой оппонент — величайший боец легчайшего дивизиона, он идёт на серии из девяти побед, и он говорит, что я не заслужил титульный поединок. Представьте, как он будет глупо выглядеть, когда я его нокаутирую. Да, я выйду и нокаутирую его, он поднимется в полулёгкий вес, а я продолжу делать то, что делал в дивизионе он, – буду выносить людей.
А если он выиграет, то поднимется выше. Я останусь последним, кто дрался за пояс. Получается, я чемпион при любом исходе. Мне нравится это. Беспроигрышный вариант», — сказал О’Мэлли на пресс-конференции.
Поединок между О’Мэлли и Стерлингом состоится 20 августа.
- 17 августа 2023
-
12:08
-
11:56
-
11:49
-
11:37
-
11:23
-
10:54
-
10:49
-
09:31
-
05:22
-
01:05
-
00:56
-
00:34
-
00:06
- 16 августа 2023
-
22:55
-
22:53
-
22:43
-
21:56
-
21:38
-
21:09
-
20:40
-
19:38
-
18:56
-
18:48
-
18:32
-
17:35
-
17:25
-
16:49
-
16:20
-
16:00
-
15:30
-
15:25
-
15:00
-
14:30
-
13:52
-
13:04