О’Мэлли: представьте, как глупо будет выглядеть Стерлинг, когда я его нокаутирую

Звёздный боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC американец Шон О’Мэлли высказался по поводу предстоящего титульного поединка с Алджамейном Стерлингом.

«Мне абсолютно безразлично, что говорят люди. Это никак на меня не влияет. Я люблю быть андердогом, тем, в ком все сомневаются. Выходя на поединок, я не чувствую давления.

Мой оппонент — величайший боец легчайшего дивизиона, он идёт на серии из девяти побед, и он говорит, что я не заслужил титульный поединок. Представьте, как он будет глупо выглядеть, когда я его нокаутирую. Да, я выйду и нокаутирую его, он поднимется в полулёгкий вес, а я продолжу делать то, что делал в дивизионе он, – буду выносить людей.

А если он выиграет, то поднимется выше. Я останусь последним, кто дрался за пояс. Получается, я чемпион при любом исходе. Мне нравится это. Беспроигрышный вариант», — сказал О’Мэлли на пресс-конференции.

Поединок между О’Мэлли и Стерлингом состоится 20 августа.