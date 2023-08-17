Стерлинг: я больше никогда не допущу недооценку со своей стороны

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг высказался по поводу поединка с Шоном О'Мэлли.
«Когда я в прошлый раз недооценил соперника, я потерпел последнее поражение. Больше я никогда такого не допущу.
Шон представляет собой другое испытание. У него есть в арсенале хорошие финты, хороший футворк, он умеет бить – этот парень определённо может драться», – приводит слова Стерлинга MMA News.
В марте 2021 года Стерлинг сразился за титул в легчайшем весе с Петром Яном, победив из-за дисквалификации россиянина, нанёсшего запрещённый удар коленом. Реванш состоялся в апреле 2022-го, и на этот раз Стерлинг выиграл раздельным решением.
В своём последнем бою на UFC 288 Стерлинг победил раздельным решением экс-чемпиона организации в двух весовых категориях соотечественника Генри Сехудо.
- 17 августа 2023
-
14:31
-
14:14
-
14:06
-
12:08
-
11:56
-
11:49
-
11:37
-
11:23
-
10:54
-
10:49
-
09:31
-
05:22
-
01:05
-
00:56
-
00:34
-
00:06
- 16 августа 2023
-
22:55
-
22:53
-
22:43
-
21:56
-
21:38
-
21:09
-
20:40
-
19:38
-
18:56
-
18:48
-
18:32
-
17:35
-
17:25
-
16:49
-
16:20
-
16:00
-
15:30
-
15:25
-
15:00