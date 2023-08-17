Стерлинг: я больше никогда не допущу недооценку со своей стороны

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг высказался по поводу поединка с Шоном О'Мэлли.

«Когда я в прошлый раз недооценил соперника, я потерпел последнее поражение. Больше я никогда такого не допущу.

Шон представляет собой другое испытание. У него есть в арсенале хорошие финты, хороший футворк, он умеет бить – этот парень определённо может драться», – приводит слова Стерлинга MMA News.

В марте 2021 года Стерлинг сразился за титул в легчайшем весе с Петром Яном, победив из-за дисквалификации россиянина, нанёсшего запрещённый удар коленом. Реванш состоялся в апреле 2022-го, и на этот раз Стерлинг выиграл раздельным решением.

В своём последнем бою на UFC 288 Стерлинг победил раздельным решением экс-чемпиона организации в двух весовых категориях соотечественника Генри Сехудо.