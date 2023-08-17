Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Стерлинг: я больше никогда не допущу недооценку со своей стороны

Стерлинг: я больше никогда не допущу недооценку со своей стороны
Комментарии

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг высказался по поводу поединка с Шоном О'Мэлли.

«Когда я в прошлый раз недооценил соперника, я потерпел последнее поражение. Больше я никогда такого не допущу.

Шон представляет собой другое испытание. У него есть в арсенале хорошие финты, хороший футворк, он умеет бить – этот парень определённо может драться», – приводит слова Стерлинга MMA News.

В марте 2021 года Стерлинг сразился за титул в легчайшем весе с Петром Яном, победив из-за дисквалификации россиянина, нанёсшего запрещённый удар коленом. Реванш состоялся в апреле 2022-го, и на этот раз Стерлинг выиграл раздельным решением.

В своём последнем бою на UFC 288 Стерлинг победил раздельным решением экс-чемпиона организации в двух весовых категориях соотечественника Генри Сехудо.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023